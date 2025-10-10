Netflix annonce l’arrivée de jeux vidéos sur son application TV

Netflix veut transformer votre télé en console de jeu : les “party games” arrivent sur grand écran.

Netflix poursuit son virage vers le jeu vidéo avec une nouvelle ambition : faire jouer les abonnés directement sur leur télévision, sans console. Après plusieurs essais discrets sur mobile, la plateforme de streaming a annoncé l’arrivée prochaine de cinq “party games” multijoueurs jouables sur TV, manette en main… ou plutôt smartphone connecté.

L’idée est simple : faire de Netflix un lieu de divertissement total, capable de retenir les abonnés au-delà des films et séries. Les jeux annoncés vont dans ce sens : Pictionary, Boggle, Tetris, Lego Party et Party Crashers, un jeu de déduction sociale où il faut démasquer l’intrus parmi ses amis. Ces titres seront accessibles directement depuis l’interface TV de Netflix, sans téléchargement. Il suffira de scanner un QR code pour transformer son smartphone en manette grâce à l’application Netflix Game Controller (sur iOS) ou via l’application Netflix classique (sur Android). Le lancement débutera “d’ici la fin de l’année” dans une sélection de pays et sur une gamme restreinte d’appareils, le géant du streaming restant assez vague sur les appareils concernés.

Une bêta déjà active dans plusieurs pays, dont la France

Netflix expérimente déjà cette fonctionnalité dans le cadre d’un programme bêta international. Celui-ci est ouvert à un groupe d’abonnés basés notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Mexique, en Australie, en Afrique du Sud… et en France.

Si votre compte fait partie du test, une section “Jeux” s’affiche sur votre interface TV ou sur Netflix.com via navigateur. Il est alors possible de lancer un jeu, d’appairer un smartphone en scannant un QR code, puis de jouer directement sur le grand écran, sans publicité ni achats intégrés.

Pour garantir une bonne expérience, Netflix recommande une connexion Internet stable (au moins 10 Mb/s), et précise que le smartphone utilisé comme manette n’a pas besoin d’être connecté à un compte Netflix, les données ne sont pas partagées. Le test est disponible sur une large gamme de supports dont les téléviseurs Samsung, LG, Sony, TCL, ainsi que les appareils de streaming comme Roku, Fire TV, Chromecast avec Google TV, Nvidia Shield ou Xumo.Parmi les titres proposés dans le programme bêta-test figurent plusieurs jeux variés, allant de l’aventure narrative à l’arcade, avec notamment Cozy Grove: Campesprit, OXENFREE, Link Twin, Mole Gem Mayhem, Rocket, Story Warriors: Fairy Tales, Underwatermelon: Fruit Merge, Centipede: Recharged, Caverns of Mars: Recharged ou encore Happy Gilmore: Chaos au golf 98 (démo).

