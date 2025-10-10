La nouvelle chaîne Europe 2 Pop TV débarque sur les Freebox et c’est inclus

La chaîne CStar Hits devient dès à présent Europe 2 Pop TV. Chez Free, c’est inclus dans toutes les offres Freebox.

Du changement sur le canal 259 des Freebox et sur tous les supports qui la diffusent : CStar Hits laisse la place à Europe 2 Pop TV. Le rebranding est désormais effectif. Disponible sur les Freebox, cette chaîne est toujours incluse dans l’écosystème Free (accès via OQEE et Freebox TV).

Portée par le groupe Canal+, Europe 2 Pop TV annonce une ligne éditoriale recentrée sur les hits pop du moment, mêlant nouveautés françaises et internationales, playlists thématiques et best-of des artistes qui font l’actualité.

