Du changement sur Disney+, Hulu débarque dans une catégorie dédiée

Disney entame la fusion de ses deux plateformes de streaming. Aux États-Unis, Disney+ accueille désormais une nouvelle barre de navigation intégrant un onglet Hulu. À l’international, la tuile Hulu remplace progressivement celle de Star, marque héritée du catalogue de 21st Century Fox.

Présent au capital de Hulu depuis ses débuts, Disney en détenait initialement 33 % des parts. Après le rachat de la Fox, sa participation est passée à 66 %, avant que la firme ne rachète la totalité du service pour plusieurs milliards de dollars. Objectif : regrouper tous ses contenus sous une même bannière.

Cette intégration, annoncée depuis plusieurs mois par le PDG de Disney, entre désormais dans sa phase de transition, avant une fusion complète attendue l’an prochain. Celle-ci concernera avant tout les États-Unis, où Hulu conserve une identité propre et n’a jamais réellement dépassé les frontières nord-américaines — hormis une incursion au Japon il y a plus de dix ans.

Hors des États-Unis, la marque Hulu remplace donc Star sur Disney+, même si le changement est surtout symbolique. La section Star regroupait déjà de nombreux programmes issus du catalogue Hulu, tels que The Bear, Dying for Sex, Shōgun ou encore American Horror Stories. Ces contenus conservent leur place, mais arborent désormais un badge Hulu, signe de l’unification en cours.

En somme, cette évolution vise avant tout à clarifier l’organisation du catalogue Disney+, en préparant la fusion totale des offres de streaming du groupe sous une identité unique.

