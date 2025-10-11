Fight Nation : la nouvelle chaîne 100% sports de combat monte en exclusivité sur le ring des Freebox, et c’est en clair pendant plus d’1 mois

Déjà visible dans la zapliste des Freebox depuis début septembre, Fight Nation a véritablement pris l’antenne le 10 octobre. La seule chaîne dédiée intégralement aux sports de combat arrive en exclusivité sur Freebox TV, canal 196, et sera proposée en clair jusqu’au 30 novembre pour tous les abonnés équipés du service TV.

Du jab précis au low kick millimétré, en passant par les coulisses des camps d’entraînement, Fight Nation promet de mêler spectacle et transmission. La cloche a sonné. Plus qu’un enchaînement de combats, la seule et nouvelle chaîne française intégralement dédiée aux sports de combat revendique une approche qui explore toute une culture sans oublier d’en documenter sa noblesse et ses valeurs. Au programme : compétitions (MMA, boxe, Muay Thaï, kick-boxing, savate), documentaires, reportages au cœur des salles, interviews de fighters et magazines « history » pour revisiter les grandes heures du ring. L’idée : raconter les disciplines, leurs codes et leurs figures, sans se limiter à la seule quête du KO.

Avant d’être une chaîne : une plateforme née en 2021

Avant son grand lancement en exclusivité ce 10 octobre sur le canal 196 des Freebox, Fight Nation est d’abord née comme plateforme de streaming 100 % dédiée aux sports de combat, lancée en mars 2021, en pleine période post-confinements. L’objectif : centraliser et diffuser en direct ou en replay des galas de boxe anglaise, MMA, kick-boxing, muay-thaï et savate, mais aussi mettre en lumière les acteurs de ces disciplines (combattantes/combattants, fédérations, organisateurs) et soutenir des initiatives caritatives autour du sport. La plateforme revendique rapidement une position de référence en Europe, avec des applications mobiles et une distribution internationale.

Avant le passage à l’antenne 24/7, Fight Nation a noué des partenariats fédéraux et organisateurs, notamment avec la Fédération française de savate pour diffuser des compétitions nationales et internationales et proposer des services de captation/diffusion aux promoteurs. Cette implantation « terrain » explique la richesse de son catalogue et la variété des soirées thématiques reprogrammées sur la chaîne.

Le projet a été porté par Denis Bellaïche avec, à ses côtés, Laurent et Agnès Puons et Florence Pastorelli : des profils issus de l’événementiel sportif (Monaco Mediax/Sportel) et des médias, qui ont voulu créer le « Netflix du sport de combat » pour combler un manque d’offre structurée et fédérer une communauté de fans.

La grille d’octobre : premiers rounds à surveiller

La programmation pose d’emblée un rythme lisible avec des blocs « Early Morning », des rendez-vous journée, un « Access » autour de 20h30, un « Prime Time » dès 23h30 puis des cases « Early Night ». Parmi les repères : « Fight Nation History », « Les Exclus Fight Nation », des docs comme « Complices de Ring », ou encore des soirées thématiques (lundi MMA, mardi Savate, etc.). Côté affiches, la chaîne annonce notamment Tiger’ Fight 9 (Dijon), NAK MUAY GP 1 (Nice), Fight Night Marseille, ou encore Savate Breizh Vol. 4.

Comment regarder sur les Freebox

Cap sur le canal 196, 24h/24. Pendant la période de découverte jusqu’au 30 novembre, la chaîne est accessible en clair à tous les abonnés Freebox avec service TV. A partir du 1er décembre 2025, la chaîne sera accessible à 2,99€/mois à la carte mais aussi incluse dans le Pass Sports Passion Premium pour 4,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox