Quand la figure emblématique de Game One appelle Xavier Niel à sauver la chaîne dont le générique de fin est acté

Marcus tague Xavier Niel, les fans rêvent d’un sauvetage in extremis de la première chaîne TV thématique payante spécialisée dans les jeux vidéo.

“Ça c’est une idée ! Sachant que le pourcentage de chances que Xavier Niel (le boss de Free) soit geek est approximativement de 99,9% , il y a 90% de chances qu’il ait regardé Game One quand il était ado. A combien estimez vous le pourcentage de chances qu’il me trouve sympa et qu’il vole au secours de la chaîne ?” Marcus, visage historique de Game One, a interpellé ce 10 octobre sur X le patron de Free, Xavier Niel, pour « sauver » la chaîne culte du gaming, promise à la fermeture fin novembre 2025 dans le cadre de la restructuration de Paramount Networks France. L’appel a trouvé un écho immédiat : de nombreux internautes ont tagué le fondateur d’Iliad, connu pour son ADN geek et ses investissements médiatiques, afin qu’il se penche sur le dossier.

Ça c’est une idée ! 👍 Sachant que le pourcentage de chances que @Xavier75 (le boss de @free) soit geek est approximativement de 99,9% , il y a 90% de chances qu’il ait regardé @gameone quand il était ado. A combien estimez vous le pourcentage de chances qu’il me trouve sympa et… https://t.co/TvDgFzVJVX — Marcus (@Marcuszeboulet) October 10, 2025

L’émotion est d’autant plus vive que Game One, née en 1998 et devenue référence de la culture jeu vidéo à la TV, fermerait malgré des comptes présentés comme positifs ces dernières années. Plusieurs médias rappellent que la décision s’inscrit dans un plan global consécutif à la fusion Paramount–Skydance.

Pourquoi Xavier Niel ? Parce que l’entrepreneur n’en est pas à son coup d’essai dans les médias : co-actionnaire du Groupe Le Monde et cofondateur de Mediawan, il a déjà pesé sur des dossiers sensibles du paysage médiatique français. D’où l’idée, chez une partie du public, qu’il pourrait offrir une nouvelle aventure à une chaîne emblématique encore appréciée des fans. Reste que rien n’indique, à ce stade, qu’un scénario de sauvetage soit engagé.

En attendant, la mobilisation continue en ligne, où l’on salue ce que Game One a apporté à toute une génération de joueurs et de curieux, et où l’on espère un retournement « in extremis » avant l’ultime générique.

