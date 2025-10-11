Free lance dans l’urgence une nouvelle mise à jour des Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra

Seulement deux jours après avoir déployé un nouveau firmware du serveur de ses Freebox pour améliorer le WiFi, Free a déployé le 10 octobre une nouvelle version corrective. Les serveurs de certains abonnés ne cessaient de redémarrer toutes les 30 minutes.

Abonnés Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra, il est temps de redémarrer votre serveur, à moins que celui-ci le fasse tout seul. Free a déployé ce 10 octobre une nouvelle mise à jour corrective 4.9.11.1. L’opérateur annonce la correction d’un problème d’accès aux partages SMB depuis certains clients, mais pas seulement.

Depuis la mise a jour 4.9.11 du 8 octobre, les abonnés ne pouvaient en effet plus accéder au partage de fichiers en SMB, un bug qui a engendré un problème bien plus gênant : un reboot automatique et intempestif des Freebox toutes les 30 mins selon le témoignage de certains abonnés sur le bugtracker de Free. Le FAI a ainsi corrigé le problème dans l’urgence.