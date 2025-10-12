Canal+ annonce le lancement d’un plan de service riche en nouveautés

Les chaînes TV Mieux et Cheval TV débarquent dans les offres Canal+. Deux nouveaux Pass thématiques vont faire leur apparition dès ce lundi 13 octobre.

Un nouveau plan de service sera déployé par Canal+ dès demain. Le groupe annonce l’arrivée de Mieux, la nouvelle chaîne d’information santé (canal 128 Canal+/137 TNT), et de CHEVAL TV, consacrée aux sports équestres (canal 76 Canal+/106 TNT). Les deux seront disponibles en OTT, ADSL et Fibre via l’univers Canal+ des box des opérateurs dès le lundi 13 octobre 2025, annonce l’Assistance Canal+ Assistance.

En parallèle, le groupe audiovisuel privé lance deux options internationales :

PASS Afrique (8 chaînes live dont A+, Nollywood TV, Nollywood TV Epic, Sunu Yeuf, Pulaagu, Mandeka, Maboke TV, et Novelas TV déjà présente), avec numéros 378 à 386 et 57 pour Novelas TV.

PASS Maghreb (12 chaînes live : 2M Monde, Echorouck News/TV, Nessma TV, Samira TV, El Hiwar Ettounsi, Sky News Arabia, MBC 5, MBC Drama, Rotana Cinema FR, Rotana Cinema, Rotana Kids), numéros 388 à 399.

Changement de numéros et rebranding

Pour faire place à ces nouveautés, Auto Moto la chaîne bascule du canal 76 au 73, tandis que RMC Découverte passe du 128 au 129. Le 76 devient Cheval TV et le 128 Mieux, a précisé un membre de l’équipe Canal+ sur le fil d’assistance.

Côté habillage, CSTAR Hits France devient Europe 2 Pop TV, et Chérie 25 est renommée RMC Life dans les listings Canal+. Le nouveau plan de service sera déployé le 13 octobre, sur le satellite, l’univers Canal+ des box des opérateurs, en OTT et sur l’app Canal+. En cas de non-prise en compte, Canal+ recommande une mémorisation des chaînes (satellite), un reset du décodeur (ADSL/Fibre ou TNT/OTT) ou un redémarrage/déconnexion-reconnexion de l’app.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox