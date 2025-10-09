Freebox TV : clap de fin prévu pour plusieurs chaînes Paramount incluses pour les abonnés Free

Les chaînes Game One, J-One et Paramount Network, toutes accessibles sur les Freebox, vont bientôt disparaître du paysage audiovisuel français. Paramount France met fin à leur diffusion dans le cadre d’une vaste réorganisation interne.

C’est une page qui se tourne pour les abonnés Freebox. Les chaînes Game One, J-One et Paramount Network, toutes accessibles gratuitement sur les Freebox, s’apprêtent à disparaître. Selon les informations de Tech&Co et Satellifacts, Paramount France mettra fin à leur diffusion d’ici fin novembre 2025, dans le cadre d’une réorganisation majeure consécutive à la fusion entre Paramount Global et Skydance, entraînant la suppression de plus de 50 % des effectifs du pôle télévisuel.

Paramount souhaite concentrer ses ressources sur des marques jugées prioritaires à l’international, quitte à sacrifier certaines chaînes historiques. Un choix difficile à accepter pour les équipes de Game One, pourtant rentable à hauteur de 2 millions d’euros par an, d’après Tech&Co.

Des chaînes cultes pour toute une génération

Lancée en 1998, Game One a longtemps été la référence française du jeu vidéo et de la pop culture, avec des émissions phares comme Level One ou TeamG1. Sa petite sœur J-One s’était imposée comme une vitrine de l’animation japonaise, tandis que Paramount Network diffusait une sélection de films et séries du catalogue du groupe.

Ces fermetures marquent la fin d’une époque pour la télévision thématique française. En interne, la résignation domine, entre licenciements annoncés et perte d’identité d’un groupe en pleine mutation. Sauf revirement de dernière minute, les trois chaînes tireront leur révérence d’ici la fin novembre, laissant un vide certain sur le canal des Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox