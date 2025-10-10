TTFB revient bientôt, on vous explique pourquoi ce retard

Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté…

Votre magazine vidéo préféré, Totalement Fibrés, n’est pas encore revenu en cette rentrée et nous en sommes désolés.

Nous avons refait le studio vidéo ainsi que la configuration technique, mais nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment au niveau du son.

Nous avons fait intervenir des spécialistes, en particulier un sondier, mais à ce jour, tout n’est pas encore réglé et nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer TTFB cette semaine.

Nous vous expliquons tout cela dans une petite vidéo et vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 17h30, en direct, avec plein d’infos et de nouveautés !

