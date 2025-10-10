Le saviez-vous : chez Free, les identifiants Freebox prennent le dessus sur ceux de Free Mobile dans un cas très précis

Avoir un forfait Free Mobile et un abonnement Freebox, cela veut-il dire avoir double-accès à Oqee ? Pas vraiment.

Free inclut l’accès à Oqee dans ses offres Freebox, mais aussi dans plusieurs forfaits Free Mobile. Ainsi, les abonnés Free Mobile concernés peuvent utiliser leurs identifiants pour se connecter sur l’ensemble des supports compatibles pour accéder à une vaste sélection de chaînes incluses. Cependant, si vous avez lié votre forfait à votre Freebox pour profiter de l’illimité à 9.99€/mois ou 15.99€/mois, en bref, si vous êtes abonné Free Family il existe une petite particularité à connaître.

En effet, si vous cherchez à accéder à Oqee, il vous faudra utiliser vos identifiants Freebox, et non Free Mobile pour cela. Sans quoi, l’accès au service sur n’importe quel support vous sera simplement refusé et vous verrez d’ailleurs s’afficher un message vous indiquant la marche à suivre.

Une limitation qui a du sens en soi, puisque les abonnés Freebox ont accès à plus de fonctionnalités sur Oqee que les abonnés Free Mobile, ces derniers ont uniquement accès aux chaînes incluses, et non aux flux payants, par exemple. Ainsi, la version Oqee qui vous sera proposée restera la plus complète possible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox