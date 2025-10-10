“On a beaucoup travaillé” : Xavier Niel annonce des évolutions importantes sur Oqee d’ici fin 2025 pour les abonnés Freebox

Nouveau Player Freebox, produit hardware révolutionnaire sur le mobile, Free met les bouchées doubles sur l’innovation, Oqee ne dérogera pas à la règle du moment.

Lors de la Journée des communautés Free du 3 octobre, Xavier Niel a confirmé une accélération sur le service TV maison de Free qui devrait à n’en pas douter être un des éléments centraux du prochain Player Freebox. « On a beaucoup travaillé sur des évolutions sur Oqee, en termes de services ou sur le produit en lui-même, ça doit arriver d’ici fin de l’année », a déclaré le fondateur de Free.

Sans entrer dans le détail à ce stade, cette annonce laisse entrevoir des améliorations possibles de l’interface, des parcours de visionnage et/ou de la gestion des contenus. Des optimisations de performance et de nouvelles fonctionnalités sur les équipements compatibles devraient donc voir le jour, à confirmer prochainement. En attendant, Oqee by Free est aujourd’hui disponible sur un nombre très important de supports, de iOS et Android mobile à certains projecteurs en passant par les box Android TV, Apple TV et les TV connectées ( Samsung, LG, Philips, Hisense), mais aussi le Player TV Free 4K et le web.

