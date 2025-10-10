Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits entre complots vampiriques et guerre contre les extraterrestres

Amazon Prime Gaming propose cette semaine deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer : une aventure vampirique pleine d’intrigues à New York et un grand classique de la stratégie militaire futuriste.

Comme chaque semaine, Amazon enrichit son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Deux nouveaux titres rejoignent l’offre et resteront disponibles pendant au moins 33 jours. Une fois récupérés, ils demeureront accessibles indéfiniment, même après la fin de cette période. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York (Epic Games Store) vous plonge au cœur de la vie nocturne new-yorkaise, où la frontière entre le pouvoir et la destruction est plus fragile que jamais. Ce roman visuel clôt la trilogie des Kindred de New York et vous invite à incarner un vampire pris dans le conflit politique entre la Camarilla et les Anarchs. Utilisez les Disciplines pour surmonter les dangers ou fuir vos poursuivants, tout en résistant à la faim insatiable de la Bête qui sommeille en vous. Chaque décision influence l’équilibre des forces dans la ville et détermine votre destin dans cette jungle urbaine pleine de trahisons et de secrets.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

XCOM 2 (GOG), suite du légendaire XCOM: Enemy Unknown, vous replonge dans la lutte pour la survie de l’humanité. Vingt ans après la reddition de la Terre face aux extraterrestres, les forces de XCOM, désormais en fuite, mènent une guerre de résistance depuis l’Avenger, un vaisseau alien reconverti en base mobile. Recrutez des combattants, améliorez vos équipements et affrontez de nouvelles races extraterrestres et les forces de l’ADVENT à travers des missions tactiques au tour par tour. Chaque affrontement exige stratégie, anticipation et adaptation pour reprendre le contrôle de la planète.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour le récupérer, rendez-vous sur GOG.com : copiez le code obtenu sur Prime Gaming, connectez-vous à votre compte GOG, puis cliquez sur “Utiliser le code GOG” dans la section bibliothèque pour l’ajouter et l’installer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox