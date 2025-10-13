Pourquoi ne pas laisser le choix des services inclus sur la Freebox Ultra ? Nous avons posé la question à Free

Face aux demandes d’abonnés souhaitant personnaliser les services intégrés à l’offre Freebox Ultra, Free assume une stratégie tout compris plutôt qu’à la carte.

Cela ne changera pas. Interrogé lors de la Journée des communautés Free le 3 octobre dernier sur l’absence d’options modulables pour la Freebox Ultra lancée en janvier 2024, Xavier Niel a tranché : « Quand on vous donne le choix, on se retrouve avec un marketing “3 services offerts sur 4” ou autre, et on n’aime pas ça. On préfère tout donner. » En somme, le FAI se refuse à du packaging à tiroirs, au profit d’une lecture simple de l’offre laquelle inclut Netflix (pub), Disney+ (pub), Amazon Prime, Universal+, Canal+ La Chaîne en Live et Cafeyn.

Concrètement, l’abonné n’a pas à composer son offre : les services inclus le sont pour tous, au même prix, avec la garantie d’un périmètre identique. Il faut le préciser également, cela évite également à Free de devoir adapter le prix de son offre en fonction du choix de ses abonnés, et finalement proposer un prix moins élevé. Free mise ainsi sur la simplicité et la valeur perçue globale de la formule Ultra, plutôt que sur la personnalisation de celle-ci.

