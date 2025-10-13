Un nouveau service disponible sur les Freebox pour les abonnés Amazon Prime, avec une semaine gratuite pour découvrir

La plateforme indépendante Freaks On, dédiée au cinéma culte, rare et expérimental, rejoint Shadowz, Insomnia et compagnie sur Prime Video.

Le catalogue Prime Video s’enrichit d’un nouveau service atypique : Freaks On, une plateforme dédiée aux films d’horreur et thrillers indépendants, oubliés, rares ou inédits, désormais disponible en option dans les Prime Video Channels et donc accessible directement depuis les Freebox pour les abonnés Prime avec une semaine d’essai gratuit.

Lancée en 2021 en version autonome, Freaks On se veut être un refuge pour les cinéphiles en quête d’œuvres singulières et procurant des frissons. Son ambition : faire (re)découvrir des films disparus des radars, proposer des versions inédites (director’s cut, montages alternatifs…) et offrir un véritable tremplin aux jeunes réalisateurs. La plateforme met notamment en avant les créations de nouveaux talents à travers une section dédiée aux courts-métrages, mais aussi des documentaires et des œuvres expérimentales.

Côté programmation, Freaks On rassemble un large éventail de contenus : longs métrages, séries, documentaires, programmes originaux et créations européennes, venus du monde entier. Les abonnés peuvent également plonger dans les secrets de tournage des films cultes, découvrir des lectures de nouvelles horrifiques — un format hybride entre littérature et cinéma — ou encore participer à des rendez-vous live mensuels sur YouTube, où des passionnés commentent et diffusent leurs coups de cœur du moment.

Accessible pour 4,99€/mois (sans engagement), Freaks On revendique une ligne éditoriale claire : défendre un cinéma libre, créatif et audacieux, à l’heure où les grandes plateformes misent sur les blockbusters. Désormais intégrée à Prime Video avec une semaine d’essai gratuit, elle permet à un plus large public de découvrir un autre visage du septième art.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox