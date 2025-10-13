Les abonnés Bouygues Telecom ciblés par de nouvelles arnaques bancaires par SMS après la cyberattaque géante

Bouygues Telecom envoie actuellement un e-mail à ses clients pour les alerter d’une vague de smishing, des arnaques par SMS se faisant passer pour des banques ou des services de confiance. Une communication qui intervient alors que l’opérateur a récemment été victime d’une cyberattaque ayant occasionné la fuite des données de 6,4 millions d’abonnés.

« Attention aux SMS frauduleux, suivez nos conseils pour les repérer et s’en protéger », tel est l’intitulé du courriel envoyé actuellement par Bouygues Telecom à ses abonnés. Dans ce message, l’opérateur explique que des SMS prétendant signaler une « opération suspecte » sur un compte bancaire circulent actuellement. Bouygues Telecom parle d’une « nouvelle forme d’arnaque par SMS » où un cybercriminel « se fait passer pour une entité de confiance » afin de soutirer des informations personnelles. L’e-mail renvoie vers une page de conseils pratiques et encourage les abonnés à adopter « les bons réflexes ».

Pourquoi maintenant ?

Si l’opérateur ne fait pas explicitement le lien dans son courrier, cette mise en garde survient dans la foulée d’un climat de vigilance accrue autour des données et de la sécurité. Bouygues Telecom a détecté le 4 août une cyberattaque ayant permis l’accès non autorisé aux informations de 6,4 millions de comptes clients. Ont été impactés certains des clients Grand Public de Bouygues Telecom dont une partie détenant un numéro SIREN.

Cette attaque concerné notamment les données d’état civil : nom, prénom, date et département de naissance, civilité mais aussi le numéro de téléphone mobile Bouygues Telecom, adresse mail, adresse postale, ainsi que des données contractuelles comme le type d’offre souscrite, la date de souscription, l’abonnement actif ou non, le mode de prélèvement et enfin les données bancaires : BIC et IBAN. Les mots de passe des comptes Bouygues Telecom et les coordonnées de cartes bancaires n’ont pas été corrompus.

Les réflexes rappelés par Bouygues Telecom

Impactés ou non par cette fuite massive de données, les abonnés de Bouygues Telecom sont aujourd’hui invités à ne pas cliquez pas sur les liens reçus par SMS, même s’ils semblent provenir d’une banque ou d’un service connu. Il leur est aussi demandé de ne communiquez jamais leurs identifiants, codes 2FA (authentification) ou coordonnées bancaires par SMS. Par ailleurs, Bouygues Telecom leur conseille de vérifier par eux-mêmes en se rendant sur le site ou l’app officielle de l’organisme, ou en appelant le numéro figurant sur vos documents. Enfin, il est possible de signaler le SMS au 33 700 avant de le supprimer. Un autre conseil est aussi prodigué, celui d’activer l’authentification forte et de surveiller ses comptes (banque, messageries, opérateur) pour détecter toute activité suspecte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox