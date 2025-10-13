Face aux hausses de prix de Netflix, Free révèle “négocier” à chaque fois pour épargner les abonnés Freebox Ultra et Delta

Interpellé lors de la Journée des communautés Free début octobre, Xavier Niel a clarifié la ligne de Free face aux variations tarifaires de Netflix : l’opérateur tente, à chaque hausse, de renégocier ses accords afin d’en absorber l’impact dans ses offres qui l’incluent.

Vous l’avez constaté, les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ augmentent régulièrement le prix de leurs offres en plus de lutter contre le partage de compte. Le leader mondial de la SVOD, a lui au fil des années fait évoluer ses abonnements au point de supprimer sa formule historique Essentiel en décembre 2023 après avoir lancé un peu plus tôt en 2022 son forfait avec pub au prix de 5,99€/mois. Aujourd’hui, cette même offre est affichée à 7,99€/mois.

Inclus depuis 2018 dans l’offre Freebox Delta (forfait Essentiel puis avec pub), et depuis janvier 2024 dans l’abonnement Freebox Ultra, Netflix pousse visiblement Free à des rééquilibrages contractuels. « À chaque augmentation, on essaye de négocier pour l’intégrer », nous a indiqué Xavier Niel lors de la Journée des communautés le 3 octobre dernier. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Free suit une stratégie au cas par cas, en fonction des conditions négociées avec Netflix et de la structure des offres concernées. Concrètement, lorsque le géant de la SVOD revoit ses prix, Free intègre la hausse dans ses conditions commerciales plutôt que de la répercuter automatiquement sur ses clients. En somme, il absorbe la hausse. L’objectif est ainsi de préserver la promesse tarifaire des offres Freebox qui incluent Netflix, sans mauvaise surprise en cours d’abonnement.

