Orange annonce doubler le débits de certains abonnés Livebox, avec une nuance

Orange fait évoluer son offre Livebox Zen Fibre en doublant le débit descendant de ses abonnés, gratuitement.

L’opérateur a informé par e-mail les clients concernés qu’ils bénéficient désormais d’un débit descendant maximal de 2 Gb/s, contre 1 Gb/s auparavant. A noter cependant, ce débit reste partagé entre les ports Ethernet et le Wi-Fi, avec un maximum de 1 Gb/s par port Ethernet. Côté envoi, le débit montant progresse également, passant de 700 à 800 Mb/s, une amélioration bienvenue pour les utilisateurs qui transfèrent régulièrement des fichiers volumineux ou travaillent en ligne.

Bonne nouvelle : aucune action n’est nécessaire pour profiter de cette montée en puissance, déjà activée automatiquement pour tous les abonnés concernés et sans changement de prix ni de conditions contractuelles. On peut noter que l’opérateur avait déjà amélioré l’offre des es abonnés Zen en décembre dernier en les faisant passer au Gbit/s. Dans tous les cas, un changement bienvenu et gratuit que les abonnés concernés pourront constater rapidement.

Sourcce : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox