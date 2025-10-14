Bornes Free : deux nouveautés passées inaperçues pour les abonnés Free Mobile

Sécurisation du swap SIM et souscription multilignes, les bornes automatiques de Free ont quelque peu évolué cette année.

Accessibles en libre-service dans les boutiques Free et partenaires, plus de 1 000 bornes nouvelle génération de Free permettent de souscrire un forfait mobile ou une offre Freebox, d’obtenir une nouvelle carte SIM et de régler vos factures. En 2025, deux nouveautés discrètes mais importantes ont été intégrées, nous a fait savoir l’opérateur lors de la Journée des communautés Free le 3 octobre dernier.

La première concerne le swap SIM, il s’agit du remplacement de carte SIM en borne en cas de perte/vol/panne), celui-ci été renforcé via une nouvelle sécurisation. L’objectif serait de réduire les risques d’usurpation sans allonger inutilement le passage en borne.

Ouverture de la souscription multilignes en borne

Autre évolution, les bornes permettent désormais, pour un titulaire déjà client, d’ouvrir des lignes supplémentaires avec un parcours dédié pour ajouter une 2e, 3e… ligne au même compte.

“La borne Free est agréée par le Groupement des Cartes Bancaires, attestant du respect des exigences sécuritaires. En cas de problème (carte SIM non distribuée ou service non activé), la transaction est automatiquement remboursée sous quelques jours par crédit sur votre carte bancaire (pas d’émission de ticket). La carte bancaire peut être retirée manuellement à tout moment même en cas de défaillance du système”, indique par ailleurs Free sur son site d’assistance.

