Orange dévoile sa dernière innovation, la “bulle WiFi”

Orange présente une innovation pour venir en aide aux secours dans les zones blanches en créant une “bulle WiFi” pour communiquer.

L’opérateur historique met sa technologie au service des services de secours avec un dispositif inédit : la Safetycase. Présentée lors du 131ᵉ Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France, organisé au Mans début octobre 2025, cette valise de communication mobile vise à garantir la connectivité des équipes sur le terrain, même dans les zones dépourvues de réseau mobile. Un projet sur lequel Orange planche depuis longtemps, les premiers essais ayant été réalisés en janvier 2023. De nouvelles expérimentations auront lieu dans les prochaines semaines au sein des services de secours du Grand Ouest, notamment dans la Sarthe.

« C’est une petite valise de quinze kilos », décrit Grégory Roger, chef de produit chez Orange Innovation. « La Safetycase se transforme en borne Wi-Fi mobile dès qu’elle est installée sur un véhicule de secours. Nous avons un panneau de commande très simple : j’appuie sur le bouton connectivité, je ferme la valise et, à partir de maintenant, j’ai une bulle WiFi autour du véhicule pour 24 heures. »

Cette “bulle” permet aux équipes d’échanger des informations et de rester en contact, même sans réseau GSM. Une avancée saluée par les pompiers eux-mêmes. « En situation de crise, les relais tombent souvent en panne. Ce système est donc indispensable. En tant que chef de colonne, je dois rester en contact permanent avec mes équipes. C’est une question de résilience », souligne Philippe Joly, sapeur-pompier volontaire depuis 36 ans.

L’objectif d’Orange est clair : ne plus isoler les équipes en intervention, en leur fournissant une solution simple, autonome et fiable. Si les essais s’avèrent concluants, la Safetycase pourrait devenir un outil de référence pour les secours, et à terme, être déployée dans l’ensemble des départements français.

Source : ICI

