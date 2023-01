Orange teste une “trousse de secours” pour appeler malgré une catastrophe naturelle

Dans les Alpes-Maritimes, où des vallées peuvent se trouver coupées de tout en cas d’une catastrophe, Orange propose une bulle de connectivité en test.

Une trousse de secours numérique pour ne plus se sentir seul au monde. C’est l’idée derrière un dispositif inédit mis en place dans des communes situées dans des vallées de l’arrière-pays niçois comme Tende, Breil-sur-Roya ou encore Venanson..

La “safety case” d’Orange permet en effet de passer des appels en cas de catastrophe naturelle qui peuvent entraîner des coupures d’électricité. “Un volet énergique est en place qui fonctionne pendant 10 heures. Ensuite on a différents accessoires: un tiroir qui permet d’avoir des tablettes pour la mairie, des talkies-walkies, des batteries pour les téléphones. On a aussi un équipement satellitaire et on peut téléphoner via un accès satellite“, explique Grégory Roger, chef de produit Orange Innovation.

Le système est en prototype et fonctionne grâce à des antennes-relais. Il peut ainsi produire du réseau WiFi à haut débit pendant 10 heures et ce dans un rayon de 100 mètres, dans le but de pouvoir alimenter une cellule de crise. La maire d’une des communes bénéficiant de ce dispositif explique qu’il est essentiel d’avoir accès à ces outils pour savoir “si on est les seuls impactés, si les communes voisines sont impactées. D’avoir une ampleur et de ne pas se sentir seul“.

Avec le souvenir encore douloureux de la tempête Alex, cette safety case entend répondre au risque de se sentir complètement coupé du monde. Proposé aux mairies de ces communes, cet outil permettrait également aux habitants de contacter leurs proches. Si les tests sont satisfaisants, toutes les communes de ces vallées pourront s’équiper de ces trousses de secours d’Orange.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox