Ligue 1 : la justice se penchera bientôt sur le cas de beIN et de la LFP

beIN Sports et la LFP bientôt face à la justice : un bras de fer à 29 millions d’euros autour des droits TV de la Ligue 1.

Le conflit entre beIN Sports et LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, s’intensifie. Le tribunal des affaires économiques de Paris tranchera le 8 décembre prochain un litige qui oppose les deux parties autour du paiement des droits de diffusion de la Ligue 1. Le diffuseur franco-qatarien reproche à la Ligue les restrictions imposées sur la programmation de son affiche du samedi après-midi, facturée 78,5 millions d’euros par an, et réclame 29 millions d’euros d’indemnités.

En cause : les contraintes qui limitent le choix des rencontres. beIN Sports alterne entre le premier et le deuxième choix de match, mais ne peut pas diffuser plus de huit fois la même équipe par saison ni deux fois de suite le même club. Un dispositif qui, dans les faits, réserve les affiches les plus attractives, celles du PSG ou de l’OM, à la plateforme Ligue 1+, lancée cet été par la LFP. Estimant ces conditions inéquitables, beIN a réglé partiellement ses factures : 14 millions d’euros sur 18 lors des échéances des 5 août et 5 octobre derniers.

Face à ce manquement, LFP Media a à son tour saisi la justice pour obtenir le paiement intégral des sommes dues. Et la bataille pourrait ne pas s’arrêter là : à la fin de la saison, la LFP prévoit de récupérer la diffusion du neuvième match pour le proposer sur sa propre plateforme, sans que beIN puisse s’y opposer , du moins selon son interprétation du contrat. Le diffuseur, lui, conteste cette lecture et souhaite se retirer du dispositif à la fin de la saison, laissant entrevoir un nouveau bras de fer juridique dans les mois à venir.

Source : L’Équipe

