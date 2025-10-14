C’est fini pour Apple TV+, il faut maintenant l’appeler…. Apple TV

Apple TV+ change de nom et devient simplement… Apple TV.

Apple simplifie sa stratégie de marque dans le streaming : Apple TV+ s’appelle désormais Apple TV, rejoignant ainsi l’app et le boîtier déjà connus sous le même nom. Le changement a été repéré dans un communiqué de presse lié au film F1, attendu le 12 décembre 2025, et s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle “plus vibrante”, selon la firme.

Lancé en novembre 2019, le service de streaming d’Apple abandonne donc son “+” pour une raison évidente : unifier et simplifier son univers audiovisuel. Jusqu’à présent, l’écosystème d’Apple comptait trois entités distinctes, l’app Apple TV, le boîtier Apple TV et le service Apple TV+. Dorénavant, tout portera le même nom. Une simplification bienvenue sur le papier, mais qui pourrait aussi semer la confusion lorsqu’il s’agira de distinguer l’application du service de streaming.

Pour les abonnés, rien ne change sur le fond : le catalogue, le prix et les fonctionnalités restent identiques. Seuls le logo et la présentation visuelle évoluent. Ce rebranding intervient alors que le marché du streaming se restructure : les plateformes cherchent à affirmer leur identité face à une concurrence toujours plus dense. Une tendance que symbolisent aussi les choix récents d’autres acteurs, comme HBO, qui a rebaptisé son service HBO Max après un passage par “Max”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox