Petit sursis pour les abonnés, la chaîne Canal+ Séries disparaîtra définitivement le 1er décembre prochain

Après 12 ans d’existence, Canal+ met fin à sa chaîne TV linéaire dédiée aux séries. Les contenus seront à retrouver directement dans l’application Canal+.

Après avoir prévenu à la rentrée ses clients Business de la fin de la chaîne Canal+ Séries à compter du 13 octobre, Canal+ informe désormais ses abonnés grand public, qui eux bénéficient d’un léger sursis : “Nous vous informons de l’arrêt de la diffusion linéaire de la chaîne Canal+ Séries à compter du 01/12/2025. Rassurez-vous, cela n’engendre aucune perte de contenus dans votre abonnement”, indique le groupe. Les abonnés sont ainsi invités à prendre l’habitude de regarder les séries de Canal+ Séries dans leur intégralité “à tout moment à la demande depuis l’application Canal+ de votre décodeur ou depuis vos écrans connectés compatibles, dans la rubrique « Séries ». Pour y accéder, il est nécessaire toutefois de détenir Canal+ à la demande au sein de votre offre d’abonnement.

Canal+ Séries diffuse un large éventail de créations originales, ainsi que des séries américaines et européennes, souvent en avant-première. Canal+ fait donc le choix de l’intégration des contenus de la chaîne dans son application.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox