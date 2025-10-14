Free travaille sur une évolution réclamée par les abonnés Freebox sur Oqee : les enregistrements récurrents

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Oqee : la possibilité de programmer des enregistrements récurrents, très demandée, est dans la to-do list de Free.

Une attente née… des box « historiques » de Free. Sur les générations précédentes de Freebox dépourvues d’Oqee comme la Révolution, il est possible d’automatiser l’enregistrement d’un programme récurrent (quotidien, hebdomadaire, à un créneau précis) en local directement sur le disque dur. Beaucoup d’abonnés, passés à Oqee sur Freebox Pop, ou Ultra, souhaitent retrouver cette souplesse sans devoir reprogrammer chaque occurrence.

Questionnée lors de la journée des communautés Free à propos de cette absence remarquée sur Oqee, l’équipe du service TV de l’opérateur a indiqué travailler sur cette fonctionnalité, laquelle est sur leur liste d’évolutions en chantier. Permettre de planifier sur Oqee d’un coup une série d’enregistrements (ex. « tous les lundis à 21h », « du lundi au vendredi à 20h »), de manière très simple, devrait donc voir le jour à l’avenir. Car au-delà de l’ergonomie, nous pouvons imaginer que l’enregistrement dans un environnement IP/OTT implique des garde-fous techniques et éditoriaux.

En attendant la possible intégration de cette fonctionnalité, un outil très efficace et simple d’utilisation existe pour répondre à ce besoin. Il s’agit d’une page web, développée par un certain Aymeric, qui a déjà développé un assistant cloud pour Freebox, ou encore une extension pour navigateur afin de télécharger des fichiers via la Freebox. Elle est disponible à l’adresse suivante : https://eeqo.kodono.info/.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox