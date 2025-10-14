Fin de la 2G : Orange dégaine un moyen original et (un peu trop) audible pour être certain d’être entendu par les abonnés concernés

Orange entame la dernière phase avant la fin de la 2G. Dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, les abonnés encore équipés d’un téléphone ancien entendent désormais un message d’avertissement avant chaque appel, les invitant à passer à la 4G ou à la 5G avant l’arrêt définitif du réseau prévu en 2026.

L’opérateur historique passe à la vitesse supérieure dans la préparation à la fin de son réseau 2G. Depuis le 7 octobre, les abonnés utilisant encore un téléphone 2G dans les Landes (40) et les Pyrénées-Atlantiques (64) entendent désormais un message d’avertissement avant chaque appel sortant, expliquent nos confrères d’iGen. Une manière assez surprenante, mais pour le moins efficace, pour l’opérateur historique d’alerter les derniers utilisateurs avant la coupure progressive du réseau, prévue à partir du 31 mars 2026.

Le message automatique prévient sans détour : « Orange a annoncé l’arrêt de son réseau 2G en 2026. Vous utilisez un téléphone 2G, il ne fonctionnera plus dès fin mars 2026 dans certaines communes. Pensez à le changer dès maintenant pour un téléphone compatible 4G ou 5G. RDV en boutique Orange ou au 3900 pour être accompagné. »

Cette campagne de communication débute dans le Sud-Ouest, car ces départements seront les premiers à voir la 2G disparaître : fin mars dans l’agglomération de Biarritz–Anglet–Bayonne, puis le 12 mai dans le reste des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. D’autres régions suivront : une nouvelle vague de coupures est attendue le 9 juin 2026 dans plusieurs départements du Sud-Ouest (Haute-Garonne, Gers, Lot, Tarn-et-Garonne, etc.), avant l’arrêt total du réseau sur l’ensemble du territoire métropolitain à l’automne 2026.

Sur le forum de l’opérateur, certains clients âgés ont toutefois été déconcertés par le message d’annonce. Une abonnée de 97 ans a cru, par exemple, que son téléphone ne fonctionnait déjà plus. Le service client a depuis confirmé que l’appel se déclenche bien après la fin du message et qu’il est possible, sur demande au 3900, de désactiver cet avertissement vocal, tout en rappelant qu’il reste impératif de changer d’appareil avant la date butoir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox