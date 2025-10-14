Panne importante chez Canal+, les abonnés privés de live et de replay sur l’application

Incident en cours : certains abonnés Canal+ confrontés à un service inaccessible.

Canal+ rencontre actuellement un problème technique affectant la diffusion de ses programmes, aussi bien en direct qu’en replay. Plusieurs abonnés signalent en effet l’apparition d’un écran noir ou d’un affichage dézoomé lors du visionnage, rendant le service complètement inutilisable. Selon nos propres constatations, cela touche aussi bien les versions navigateur que l’application iOS, tandis que la version macOS a pu fonctionner correctement.

Sur son site d’assistance, le groupe audiovisuel a confirmé l’incident et indique que ses équipes techniques sont mobilisées pour en identifier la cause et rétablir la situation « dans les plus brefs délais ». Les développeurs n’indiquent cependant pas l’ampleur du problème ni les types précis d’appareils touchés, alors que l’application est présente sur de nombreux appareils: Smart TV, décodeurs Android TV, Apple TV, consoles de jeux, mobiles et tablettes, navigateur et applications sur ordinateur….

En attendant la résolution complète du problème, les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de la situation en temps réel via la page dédiée sur le forum d’assistance Canal+, en cliquant sur l’option « Suivre ce sujet ». Canal+ présente également ses excuses à ses abonnés pour la gêne occasionnée. Nous mettrons à jour notre article également une fois l’incident résolu.

Les abonnés Canal+ font déjà part de leur mécontentement suite à cetet annonce, il faut dire que le service a subi plusieurs perturbations récemment, ayant touché l’Apple TV, les iPhone et iPad en début de mois, ou encore les Smart TV LG et Samsung fin septembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox