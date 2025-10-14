Free Mobile et son projet très mystérieux, pourquoi ne pas tout fusionner ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Le nouveau player Free attendu de pied ferme, y compris sur son OS

Lors de la Journée des Communautés Free, organisée vendredi 3 octobre au siège d’Iliad, Xavier Niel a levé un coin du voile sur le « super Player » attendu par les abonnés Freebox : un boîtier pensé de bout en bout, mêlant étroitement logiciel et matériel. Avec plus d’un an de retard, l’appareil est clairement attendu, et les freenautes continuent de se poser la question : quel OS pour cet appareil ? Et le sujet divise…

Une appli Free qui regrouperait tout, beaucoup de gens la réclame

Lors de la Journée des communautés du 3 octobre, Free a dévoilé un chantier majeur côté mobile : la réunion de ses deux applications, Free et Freebox Connect, pour proposer une interface unifiée aux abonnés. Objectif : simplifier l’accès aux services et fluidifier les usages au quotidien. Mais pourquoi s’arrêter à cela, se demandent les abonnés.

Que va proposer Free Mobile ?

Lors de la Journée des Communautés Free, organisée au siège d’Iliad, Xavier Niel a glissé le 3 octobre, une rare confidence sur la feuille de route mobile de Free : « On travaille sur des innovations hardware pour les abonnés mobile », tout en précisant que « ça ne va pas être dans les mois à venir ». Le fondateur de Free parle même d’« un produit révolutionnaire hardware ». De quoi attiser la curiosité… et les hypothèses.

Un simple coup de tampon la certification ?

Lors de la Journée des communautés Free, organisée le 3 octobre dernier, le trublion des télécoms a tenu à clarifier sa position concernant la certification Wi-Fi 7 de sa Freebox Ultra et de la Freebox Pop. Interrogé notamment sur l’attaque de Bouygues Telecom qui lui reproche d’avoir mis en avant cette technologie sur sa Freebox Ultra sans avoir obtenu la validation de la WiFi Alliance et l’a même assigné en justice pour cela. « La certification, c’est un coup de tampon », a expliqué Free, estimant que la reconnaissance officielle n’apporte pas nécessairement de gain technique réel pour les abonnés. Une explication qui ne convainc pas tout le monde cependant.

Les idées croulent pour continuer d’améliorer Oqee

Lors de la Journée des communautés Free, Xavier Niel a confirmé une accélération sur le service TV maison de Free qui devrait à n’en pas douter être un des éléments centraux du prochain Player Freebox. « On a beaucoup travaillé sur des évolutions sur Oqee, en termes de services ou sur le produit en lui-même, ça doit arriver d’ici fin de l’année », a déclaré le fondateur de Free. Si Free a l’air d’avoir beaucoup d’idées en tête, les abonnés aussi !

