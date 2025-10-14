Bouygues Telecom, Free-Iliad et Orange font une offre conjointe de 17 milliards d’euros pour se partager SFR

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange remettent une offre conjointe non engageante pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France

Dans un communiqué commun publié ce soir, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent remettent une offre conjointe non engageante pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent la remise d’une offre non engageante en vue de l’acquisition d’une grande partie des activités de télécommunications du groupe Altice en France.

Ils expliquent dans ce document que dans un marché mature, cette opération, tout en assurant la continuité de service pour les clients de SFR, permettrait à la fois de :

• renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la

cybersécurité, mais aussi dans les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ;

• consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays ; et de

• préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.

Une offre à 17 milliards d’euros

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis ce jour une offre conjointe non engageante pour entrer en négociations afin d’acquérir un périmètre d’activités du groupe Altice en France. Elle vise la plupart des actifs de l’opérateur SFR, mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi

que les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d’outre-mer.

Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d’euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés du groupe Altice en France et fait ressortir une valeur d’entreprise implicite indicative pour l’ensemble d’Altice France de plus de 21 milliards d’euros. La répartition du prix et de la valeur serait de l’ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

.

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

• l’activité « B2B » (entreprises) serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad ;

• l’activité « B2C » (particuliers) serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ;

• les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.

Plusieurs étapes avant que cette offre puisse aboutir

Sous réserve de l’acceptation par le vendeur de l’offre non-engageante, la remise d’une offre confirmatoire sera conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu’à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l’offre indicative.

L’opération sera soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devra ensuite faire l’objet d’un contrôle par les autorités réglementaires compétentes en vue de permettre sa réalisation.

A l’issue de ces étapes, les actifs qui ne pourraient pas être transférés immédiatement à chacun des trois opérateurs concernés seraient transférés à une société commune chargée de la gestion opérationnelle pendant une période de transition permettant notamment la migration progressive des clients. Cette société s’appuiera sur les collaborateurs du groupe

Altice.

Les opérateurs précisent qu’il n’y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox