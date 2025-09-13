Canal+ annonce l’arrêt de la chaîne Canal+ Séries dans ses offres

C’est officiel : Canal+ met fin à la diffusion linéaire de Canal+ Séries au sein de ses offres TV. La chaîne cessera d’émettre à compter du 13 octobre 2025.

Canal+ confirme la fin de la chaîne linéaire Canal+ Séries à la mi-octobre dans ses offres. Dès début juin, la chaîne avait déjà disparu des plans de service de plusieurs FAI (Free, Orange, Bouygues), signe avant-coureur de cet arrêt définitif en linéaire. Concrètement pour les abonnés Freebox et autres FAI. Selon le très informé @anael_tw, cette annonce a été faite auprès des clients Canal+ Business.

Canal+ Séries diffuse un large éventail de créations originales, ainsi que des séries américaines et européennes, souvent en avant-première. Reste à savoir comment Canal+ va diffuser les contenus de la chaîne, le groupe pourrait opter pour une transformation vers un autre modèle de distribution, comme l’intégration exclusive dans myCanal ou dans des offres SVOD.

