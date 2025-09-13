Lancement d’une avant-première TV gratuitement pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Disney Channel diffuse l’avant-première de « Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » ce samedi 13 septembre.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox et abonnés Free Mobile 5G via Oqee by Free, l’avant-première de la nouvelle série « Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » est diffusée ce 13 septembre 2025 sur Disney Channel, une chaîne incluse dans le bouquet TV basique de Free. Les abonnés Box 5G de l’opérateur y ont également accès.

À l’occasion de ce lancement, le service TV de Free OQEE by Free organise un jeu-concours sur X : il suffit de suivre @OQEEbyFree et de retweeter le post dédié pour tenter de gagner 20 figurines + leur véhicule inspirés de la série. Tirage au sort le 21 septembre 2025. La série sera ensuite programmée plus largement sur la chaîne dans les prochains jours.

#JeuxConcours🎁 Pour le lancement de Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables, diffusé en avant-première le 13 septembre sur Disney Channel et dès le 22 septembre du lundi au vendredi à 8h30 Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree

👉RT ce post Tirage au sort le 21 sept🍀 pic.twitter.com/16jXV3KmRO — OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 13, 2025

« Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » raconte les aventures de Tony Stark, Riri Williams et Amadeus Cho, trois jeunes héros équipés de leurs propres armures high-tech. Depuis leur QG dirigé par Vision, et avec l’aide du chiot Gamma en super-combinaison, ils unissent leurs forces pour protéger leur ville face aux menaces.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox