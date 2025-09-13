Lancement d’une avant-première TV gratuitement pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile 5G
Disney Channel diffuse l’avant-première de « Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » ce samedi 13 septembre.
Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox et abonnés Free Mobile 5G via Oqee by Free, l’avant-première de la nouvelle série « Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » est diffusée ce 13 septembre 2025 sur Disney Channel, une chaîne incluse dans le bouquet TV basique de Free. Les abonnés Box 5G de l’opérateur y ont également accès.
À l’occasion de ce lancement, le service TV de Free OQEE by Free organise un jeu-concours sur X : il suffit de suivre @OQEEbyFree et de retweeter le post dédié pour tenter de gagner 20 figurines + leur véhicule inspirés de la série. Tirage au sort le 21 septembre 2025. La série sera ensuite programmée plus largement sur la chaîne dans les prochains jours.
Pour le lancement de Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables, diffusé en avant-première le 13 septembre sur Disney Channel et dès le 22 septembre du lundi au vendredi à 8h30
Pour participer :
👉Follow @OQEEbyFree
👉RT ce post
Tirage au sort le 21 sept🍀 pic.twitter.com/16jXV3KmRO
— OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 13, 2025
« Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables » raconte les aventures de Tony Stark, Riri Williams et Amadeus Cho, trois jeunes héros équipés de leurs propres armures high-tech. Depuis leur QG dirigé par Vision, et avec l’aide du chiot Gamma en super-combinaison, ils unissent leurs forces pour protéger leur ville face aux menaces.