Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : redémarrez votre Freebox, des arrivées inattendues etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free a déployé une mise à jour 4.9.10 pour ses Freebox Serve Révolution, Pop, Delta et Ultra avec plusieurs corrections :

Freebox OS : résolution d’un problème lié aux liens de partage de répertoires, qui affichaient une liste de fichiers vide.

Freebox Delta : correction d’un dysfonctionnement du module de sécurité, qui ne fonctionnait plus après remplacement par un module neuf.

Free n’abandonne pas sa Freebox mini 4K et annonce le lancement à venir d’Oqee sur sa box lancée il y a dix ans. Plus d’infos…

Factures impayées : Free corrige un bug sur son application d’espace abonné Freebox et Free Mobile. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

A l’occasion du lancement en précommande ce vendredi des nouveaux iPhone 17 et de l’iPhone Air 100% eSIM, Free Mobile nous annonce aujourd’hui offrir jusqu’à la fin du mois l’eSIM à ses abonnés iPhone existants qui choisissent un nouvel iPhone chez Free et sur tous les modèles d’iPhone commercialisés par Free, ainsi qu’aux nouveaux abonnés qui choisissent un nouvel iPhone chez Free, parmi tous ceux vendus par l’opérateur. Plus d’infos…

iPhone 17, Air et Pro Max : Free Mobile ouvre les précommandes, Free Flex vous aide à craquer, une ODR de 50€ est proposée. Plus d’infos…

Free Mobile prévoit l’arrivée de la voix sur 5G sur les smartphones de Google d’ici à la fin de l’année. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free va améliorer son espace abonné Freebox en fonction des attentes des Freenautes, et propose de les appeler. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : les enregistrements récurrents toujours impossibles sur Oqee, un super outil de la communauté Free pallie ce manque. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox