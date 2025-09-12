iPhone 17, Air et Pro Max : Free Mobile ouvre les précommandes, Free Flex vous aide à craquer

La nouvelle génération d’iPhone est arrivée chez Free Mobile.

Les précommandes des iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et Pro Max sont ouvertes chez Free Mobile dans toutes les boutiques Free et sur le web. Tous les nouveaux modèles bénéficient d’une ODR de 50€. “Le remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande”, indique Free. Les premières livraisons sont prévues à partir du 19 septembre prochain.

iPhone 17 : le choix idéal pour 95 % des utilisateurs

L’iPhone 17 gagne un écran plus grand de 6,3 pouces OLED 120 Hz, la nouvelle puce A19, un double capteur photo 48 MP optimisé et une autonomie revue à la hausse. Côté recharge, il inaugure la charge rapide 40 W permettant de récupérer 50 % en seulement 20 minutes. Disponible en 5 coloris : Lavande, brume, sauge, blanc, et noir est proposé chez Free en version 246 Go et 512 Go, soit à 949 € (256 Go) en prix comptant après remboursement de 50€.

En optant pour Free Flex, les non abonnés Mobile se voient proposé un premier paiement 369€ (319€ après remboursement de 50€) puis 24 loyers de 21,99€/mois. L’option est fixée à 100€. Les abonnés Free Mobile bénéficient eux d’une offre sur mesure avec un premier paiement moins élevé 269€ (219€ après remboursement), puis des loyers plus élevés de 25,99€/mois pendant 24 mois.

iPhone 17 Pro et Pro Max, l’ultra puissance et un design inédit

Disponibles en orange cosmique, bleu intense et argent, les flaghips d’Apple destinés aux pros sont accessibles chez Free en version 256 Go, 512 Go et 1 To. Apple mise sur un tout nouveau châssis unibody en aluminium, plus léger et mieux ventilé que le titane des générations précédentes. Sous le capot, la puce A19 Pro et son Neural Engine à 16 cœurs ou encore un système de refroidissement par chambre à vapeur de quoi éviter à l’iPhone de surchauffer notamment en été.

Côté photo, le trio de capteurs 48 MP (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif 8x) devrait donner satisfaction, tandis que la vidéo atteint désormais la 8K à 120 fps avec prise en charge du ProRes RAW et du mode multi-caméras.

En version 256 Go, l’iPhone Pro est affichée à 1309€ en comptant après remboursement ou via Free Flex à 659€ à la commande (609€ après remboursement via ODR de 50€) puis 24 mensualités de 24,99€/mois, l’option d’a&chat est ensuite fixée à 100€. Pour l’iPhone 17 Pro Max, il faudra comptait 1459€ au comptant ou via Free Flex 809€ à la commande (759€ après remboursement sur demande de 50€) puis 24 mensualités de 24,99€/mois. L’option d’achat est également de 100€. Des versions 512 Go et 1 To sont également proposées.

Les abonnés Free Mobile bénéficient eux d’une autre offre. Pour l’iPhone 17 pro, Free leur propose un paiement de 489€ après remboursement puis 29,99€/mois pendant 24 mois . Une offre dédiée est aussi proposée pour l’iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Air : finesse et élégance

L’iPhone Air joue la carte de l’extrême finesse avec seulement 5,6 mm d’épaisseur. Son écran OLED 120 Hz de 6,5 pouces devrait lui étonner et séduire ceux à la recherche d’un grand écran et d’un iPhone unique dans son design et sa légèreté avec la puissance de l’iPhone Pro 5puce A19 pro). Seuls bémols, un unique capteur arrière de 48 MP, l’absence de son stéréo et une batterie qui pourrait décevoir. Le prix ? 1209€ en comptant après remboursement de 50€ sur demande. En optant pour Flex, la version 256 Go est affiché pour les non abonnés 579€ (529€ après remboursement) puis loyers de 23,99€/mois pendant 2 ans avec option d’achat de 100€. Pour les abonnés Free Mobile, les mensualités passent 28.99€ en plus d’un paiement la commande moins élevé, soit 419€ après remboursement de 50€. Les coloris, blanc nuage, bleu ciel, noir sidéral, et or clair.

