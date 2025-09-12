Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Amazon Prime Gaming propose cette semaine quatre nouveaux titres variés, entre RPG, action-aventure et stratégie spatiale, à récupérer gratuitement et à conserver sans limite de temps.

Comme chaque semaine, Amazon enrichit le catalogue Prime Gaming, accessible sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Quatre nouveaux jeux viennent s’ajouter à l’offre et seront disponibles pendant au moins 33 jours. Une fois récupérés, ils resteront jouables indéfiniment, même après la fin de cette période. Les titres ajoutés lors des semaines précédentes restent également accessibles. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres abonnés via Amazon Prime (6,99 €/mois).

SpellJammer : Pirates of Realmspace se déroule dans l’univers de Donjons et Dragons et vous met aux commandes d’un galion mystique propulsé par la magie à travers l’éther. Recrutez votre équipage, explorez de nouvelles planètes, livrez des cargaisons ou affrontez des pirates dans des batailles spatiales en temps réel et des abordages tactiques au tour par tour. Entre exploration, combats épiques et conspiration menaçant Realmspace, chaque mission forge votre réputation de capitaine intrépide dans cet univers mêlant aventure et stratégie.

Tower of Time est un RPG innovant mêlant exploration de donjons, narration riche et combats en temps réel où vous pouvez ralentir ou mettre le temps en pause pour affiner votre stratégie. Avec plus de 50 heures de contenu, des niveaux conçus à la main, un système de progression flexible et des affrontements tactiques exigeants contre des ennemis et boss variés, le jeu propose une aventure épique qui repousse les limites du genre.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Afterimage est une action-aventure en 2D dessinée à la main qui met l’accent sur des combats rapides, des personnages variés, des niveaux non linéaires et un scénario captivant se déroulant dans les ruines d’un monde fantastique. Explorez un monde non linéaire et découvrez des secrets enfouis au plus profond des ruines du vaste territoire interconnecté d’Engardin.

Subterrain : Mines of Titan est un RPG de survie au tour par tour qui vous plonge sur la lune glacée de Titan. Réveillé d’une capsule de stase au sein d’un camp minier en péril, vous devrez fabriquer votre équipement, affronter des menaces évolutives et soutenir les habitants pour assurer leur survie. Entre exploration, gestion des ressources et choix cruciaux, chaque décision compte dans un univers impitoyable où le temps ne s’arrête jamais.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

