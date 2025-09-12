Disney+ lance des promos très alléchantes, avec des abonnements à partir de 2.99€/mois

Disney+ propose une offre promotionnelle du 11 au 27 septembre avec trois mois d’abonnement à prix réduit, l’occasion de profiter de l’enrichissement de son catalogue de films et séries phares pour la rentrée.

La plateforme de streaming Disney+ propose une offre promotionnelle valable du 11 au 27 septembre 2025. Pendant cette période, les nouveaux abonnés peuvent profiter de trois mois à tarif réduit, avec trois formules au choix :

2,99 € par mois pour l’offre Standard avec publicité

5,99 € par mois pour la formule Standard

9,99 € par mois pour la formule Premium

Selon nos propres constatations, ces offres ne sont pas proposées sur l’espace abonné Freebox. Si vous souhaitez en profiter, il faudra donc s’inscrire via l’application mobile ou la version navigateur de Disney+. Pour rappel, Disney+ en version Standard avec publicité est inclus dans la Freebox Ultra et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution Light.

Cette promotion intervient alors que Disney+ met en avant plusieurs sorties marquantes. Depuis la fin août, Vaiana 2 est disponible, emmenant les spectateurs dans une nouvelle aventure en Polynésie. Le 19 septembre, ce sera au tour de Mufasa : Le Roi Lion, préquel réalisé par Barry Jenkins, d’arriver sur la plateforme. Enfin, une nouvelle adaptation de Lilo & Stitch est attendue, mêlant nostalgie et découverte pour les abonnés. Côté séries, Disney+ a également enrichi son catalogue. La nouvelle saison d’Only Murders in the Building est disponible depuis le 9 septembre, avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Les amateurs d’animation retrouveront Futurama dans dix épisodes inédits, tandis que les amateurs de science-fiction peuvent suivre Alien: Earth, qui transpose les xénomorphes sur Terre.

