Free met à jour ses Freebox Révolution, Delta, Pop et Ultra

Free déploie une mise à jour 4.9.10 pour ses Freebox Server avec plusieurs corrections.

Free continue d’entretenir ses équipements avec le déploiement d’une nouvelle mise à jour logicielle. Depuis le 12 septembre 2025 à 9h00, la version 4.9.10 du Freebox Server est disponible pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. A noter que le serveur révolution a déjà bénéficié très récemment d’une mise à jour discrète dont le contenu n’a pas été dévoilé.

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de redémarrer le Freebox Server afin que la mise à jour s’installe automatiquement.

Corrections apportées

Freebox OS : résolution d’un problème lié aux liens de partage de répertoires, qui affichaient une liste de fichiers vide.

Freebox Delta : correction d’un dysfonctionnement du module de sécurité, qui ne fonctionnait plus après remplacement par un module neuf.

