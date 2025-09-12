Apple Watch 2025 : la 5G arrive… mais seul Orange sera prêt au lancement en France, Bouygues Telecom et Free Mobile toujours en retrait

En France, seul Orange apparaît pour le moment dans la liste officielle des opérateurs qui proposeront la 5G sur les nouvelles montres connectées d’Apple dès le 19 septembre prochain.

Les versions cellulaires des nouvelles Apple Watch, SE 3, Series 11 et Ultra 3 passent à la 5G. En marge de son keynote le 9 septembre dernier, Apple a affiché la liste des opérateurs partenaires pour le lancement : en France, seul Orange y figure pour l’instant. SFR devrait sans doute suivre ultérieurement, sans calendrier annoncé. Pour leur part, Bouygues Telecom Free Mobile ne commercialisent toujours pas l’Apple Watch et ne permettent pas encore l’eSIM sur les montres connectées. Un lancement était espéré en 2025 du côté de l’opérateur de Xavier Niel.

Chez Orange, l’option eSIM Watch est facturée 5€/mois avec 10€ de frais d’activation. Les frais d’activation et les 3 premiers mois d’abonnement sont gratuits pour une première souscription à à cette formule. celle-ci permet “de partager les appels et l’internet de votre forfait mobile principal sur votre montre connectée cellulaire en France Métropolitaine et à l’étranger. Mais aussi d’utiliser le même numéro d’appel avec la réception des appels qui se fait en simultané sur les deux équipements. L’émission des appels depuis l’équipement secondaire s’effectue avec le numéro de mobile. La messagerie vocale visuelle est accessible depuis les deux équipements”, indique l’opérateur historique sur son site. Cela permet aussi de profiter de sa montre en toute autonomie, sans votre smartphone à proximité.

La nouvelle gamme d’Apple Watch sera quant à elle en précommande à 14h, avec une disponibilité officielle le vendredi 19 septembre.

