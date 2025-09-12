RCS : le nouveau SMS en plein boom grâce à son lancement sur les iPhone des abonnés Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues

En France, 80% du parc de smartphones est désormais compatible RCS.

À l’occasion de l’étape parisienne du RCS World Tour organisée par Google, qui réunit ce vendredi 12 septembre les principaux acteurs de l’écosystème, l’AF2M, en profite pour dévoiler sur son site les chiffres du RCS en France pour le 3ᵉ trimestre 2025.

Lancé en 2017 sur Android et “accessible aux utilisateurs d’iPhone (iOS) chez les quatre principaux opérateurs (Orange, Bouygues, Free Mobile et SFR) depuis la fin du premier trimestre 2025, le RCS couvre aujourd’hui 80 % du parc de smartphones”, annonce l’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias multi-opérateurs)

Entre février et août 2025, le nombre de smartphones compatible RCS est passé de 38,1 à 48,3 millions d’appareils compatibles, soit une croissance de près de +26,7%. “Avec la forte période de ventes de fin d’année, l’objectif de 85% du parc de smartphones compatibles avec la technologie RCS semble être un objectif raisonnablement atteignable pour la fin 2025”, indique l’AF2M.

Déployé depuis plusieurs années à l’échelle internationale sous l’égide de la GSM Association, le RCS enrichit le traditionnel SMS en y ajoutant des fonctionnalités multimédias (images, vidéos, GIF, carrousels interactifs et boutons d’action), tout en restant accessible depuis l’application de messagerie native du téléphone, sans installation d’application tierce.

« Le RCS combine l’universalité du SMS avec la richesse fonctionnelle d’une messagerie instantanée multimédia. Pour les marques, il ouvre un nouveau champ des possibles en rendant chaque interaction mesurable : vues, taux de clics, conversions. Les annonceurs ne s’y trompent pas : les cas d’usage se multiplient, preuve d’une intégration rapide du RCS dans les stratégies marketing. Tout porte à croire qu’en 2026, il s’imposera comme le nouveau standard de fait du business messaging.», note Renan Abgrall, Président de l’AF2M.

Les messages au format RCS sont délivrés directement dans l’application de messagerie SMS native du téléphone. Celui-ci ne nécessite donc aucun téléchargement d’application, ni de création de compte. L’arrivée de ce format se fait naturellement au sein des messageries SMS, sans intervention de la part des utilisateurs finaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox