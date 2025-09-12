Free Mobile annonce offrir l’eSIM à ses nouveaux et anciens abonnés et lance un mode d’activation super cool

Free offre l’eSIM sur iPhone jusqu’au 30 septembre.

A l’occasion du lancement en précommande ce vendredi des nouveaux iPhone 17 et de l’iPhone Air 100% eSIM, Free Mobile nous annonce aujourd’hui offrir jusqu’à la fin du mois l’eSIM à ses abonnés iPhone existants qui choisissent un nouvel iPhone chez Free et sur tous les modèles d’iPhone commercialisés par Free, ainsi qu’aux nouveaux abonnés qui choisissent un nouvel iPhone chez Free, parmi tous ceux vendus par l’opérateur.

De plus, Free facilite comme prévu le passage à l’eSIM pour les nouveaux abonnés comme pour les abonnés existants. Pour les nouveaux abonnés mobiles commandant un iPhone, deux modes d’activation de l’eSIM possibles : une activation simplifiée avec la pré-installation de l’eSIM directement sur l’iPhone , ce qui est vraiment génial ou une activation classique par scan d’un QR Code depuis l’Espace Abonné.

Les abonnés mobiles Free profitent du transfert rapide de leur SIM : ils peuvent transférer en quelques secondes la SIM (carte physique ou eSIM) de leur iPhone vers l’eSIM de leur nouvel iPhone, sans passer par l’Espace Abonné ni scanner de QR Code.

