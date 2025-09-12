Chronologie des médias : Netflix vise une nouvelle fenêtre de diffusion de 12 mois après les salles

Le géant de la SVOD négocierait pour voir sa fenêtre de diffusion des films réduire à un an, au lieu des 15 mois.

Les plateformes de streaming ne sont plus soumises aux mêmes règles concernant la diffusion des films après leur sortie en salle. Longtemps fixée à 36 mois pour toutes, la chronologie des médias a déjà été modifiée à plusieurs reprises, et d’autres ajustements pourraient encore intervenir.

La diffusion avait d’abord été ramenée à 17 mois. Netflix, après un accord avec la filière cinéma, avait obtenu une dérogation à 15 mois. Plus récemment, en fin d’année dernière, Disney a réussi à abaisser ce délai à 9 mois, en contrepartie d’un investissement accru dans le cinéma français.

Netflix souhaite désormais bénéficier d’une fenêtre à 12 mois. Pour y parvenir, la plateforme doit non seulement accroître ses investissements, mais aussi renoncer à son recours devant le Conseil d’État, selon des informations de Contexte.

La société californienne avait en effet saisi la haute juridiction en avril dernier pour contester le dernier arrêté sur la chronologie des médias, estimant que la position de Disney y était surévaluée. La procédure est toujours en cours et devrait aboutir en 2026, laissant d’ici là un espace de négociation. Toujours selon Contexte, Netflix se dirait prête à retirer ce recours si un accord était trouvé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox