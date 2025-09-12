Canal+ : tous les navigateurs ne se valent pas pour la qualité d’image en streaming

Selon des tests réalisés par Frandroid, la qualité de streaming de Canal+ (ex-myCanal) varie fortement selon le navigateur utilisé, allant de la simple SD au Full HD.

Les abonnés Canal+ qui utilisent le service de streaming ex-myCanal sur ordinateur ne profitent pas tous de la même qualité vidéo. C’est ce que révèlent les expérimentations réalisées par Frandroid, qui a constaté de fortes disparités en fonction du navigateur utilisé.

Lors de ses essais sur Mac, Frandroid a relevé qu’un visionnage via Google Chrome ou Mozilla Firefox se limitait à une définition de 960 x 540 pixels (SD). En cause, un problème lié à la gestion des DRM, confirmé par un agent Canal+ sur le forum officiel. Résultat : une image granuleuse et pixelisée, loin des standards actuels.

Safari, un meilleur choix sur macOS

Sur Mac, la situation s’améliore avec Safari, qui permet d’atteindre une diffusion en 1280 x 720 pixels (HD Ready). Une qualité supérieure, mais encore éloignée de la 4K, pourtant mise en avant par Canal+ sur une partie de son catalogue.

L’application Canal+ pour macOS n’offre pas mieux pour le moment. Un bug contraint la diffusion à la SD. Sur son forum, l’équipe Canal+ reconnaît l’existence du problème et indique qu’« une investigation est en cours », en précisant que la seule solution immédiate reste l’usage de Safari. Du côté de Windows 10, Frandroid a constaté que Microsoft Edge est le navigateur le plus adapté, permettant une diffusion en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Pour rappel, le service Canal+ (et l’application ex-MyCanal) sont inclus pour tous les abonnés à la filiale de Vivendi, mais aussi pour tous les abonnés Freebox avec TV by Canal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox