Free n’abandonne pas sa Freebox mini 4K et annonce le lancement à venir d’Oqee sur sa box lancée il y a dix ans

L’opérateur vient d’ouvrir un programme de bêta-test pour sa Freebox mini 4K, afin de permettre aux abonnés disposant du petit player de Free d’essayer une version d’Oqee pensée pour lui.

Free n’oublie pas son premier player compatible 4K lancé en mars 2015. Alors que la Freebox mini 4K n’est plus commercialisée depuis plusieurs années maintenant, avec même une volonté de l’opérateur de faire migrer ses abonnés vers une offre plus récente, le player vieux de 10 ans va accueillir une nouveauté inattendue.

En effet, un développeur Freebox annonce aujourd’hui sur le bugtracker de l’opérateur le lancement d’un programme de test pour l’application Oqee, l’interface TV de Free, sur le Player Mini 4K. Limitée dans un premier temps à 25 volontaires, cette bêta viendra s’ajouter aux applications déjà présentes comme Freebox TV ou Replay, avec la possibilité de revenir à celles-ci en cas de problème. La TNT n’étant pas encore correctement intégrée, les testeurs devront continuer à utiliser Freebox TV pour cet usage.

Le déploiement est prévu la semaine prochaine et les volontaires sont invités à se manifester directement dans les commentaires de la tâche concernée, avec un suivi des bugs via la balise [BETA OQEE Mini4K].

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox