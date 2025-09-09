Le WiFi très haut débit gratuit pour tous désormais disponible à bord des vols Air France

Annoncée à l’automne 2024, l’offre WiFi gratuit d’Air France commence à être effective dans ses avions grâce à un partenariat avec Starlink . 30% de la flotte sera concernée d’ici la fin de l’année et 100% en 2026.

Une énorme avancée pour les voyageurs à bord d’Air France en particulier en classe économique qui devaient jusqu’à présent payer pour profiter du WiFi ou se contenter d’envoyer des messages sans surcoût (texte uniquement) via Whatsapp par exemple. Le WiFi devient désormais progressivement “gratuit dans toutes les cabines de voyage est accessible en se connectant à son compte Flying Blue”, le programme de fidélité du groupe, a annoncé la compagnie aérienne le 8 septembre. Dans le détail, deux Embraer 190 et deux Airbus A220 disposent déjà depuis quelques jours du wifi très haut débit. Cette semaine, c’est un Airbus A350 qui sera équipé de cette technologie, marquant son arrivée sur le réseau long-courrier. Air France s’apprête ainsi à équiper le cinquième appareil de sa flotte du wifi très haut débit, et l’assure cette offre est déployée sur l’ensemble de ses avions, y compris pour la première fois sur sa flotte régionale.

Ce WiFi gratuit en association avec Starlink d’Elon Musk, sera équipé sur 30% des avions d’Air France d’ici la fin de l’année et sur l’intégralité de sa flotte fin 2026. Pendant cette période transitoire, la compagnie continue de proposer les offres habituelles.

“Pendant le voyage, les clients à bord des avions équipés peuvent facilement rester en contact avec leurs proches, suivre en direct toutes les actualités du monde, regarder la télévision, des films et des séries en streaming et même jouer à des jeux vidéo en réseau. Ce nouveau service est accessible depuis les smartphones, tablettes numériques et ordinateurs portables. Il est possible de connecter plusieurs appareils en même temps”, précise un communiqué. Ceux ne disposant pas d’un compte Flying Blue pourront le créer directement à bord gratuitement et en quelques clics.