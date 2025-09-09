La transformation de Chérie 25 en RMC Life sur des bons rails, verdict le 17 septembre

Après le retrait de NRJ 12 de la TNT, NRJ Group a choisi d’anticiper les difficultés économiques en mettant en vente sa seconde chaîne gratuite, Chérie 25.

En mai dernier, CMA Media – filiale de CMA CGM et maison mère de RMC BFM – a signé une promesse d’achat pour reprendre la chaîne numéro 25 de la TNT. Mais l’opération reste conditionnée à l’aval de l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel. Selon les informations d’Adrien Schwyter (Challenges), le dossier avance bien et une décision définitive est attendue le 17 septembre.

Si l’approbation est confirmée, Chérie 25 devrait être rebaptisée RMC Life dès le 1er octobre, avec une ligne éditoriale centrée sur le bien-être et le lifestyle. Ce projet s’inscrit dans la volonté de CMA Media de constituer un véritable pôle RMC sur la TNT, aux côtés de RMC Découverte et RMC Story.

Des rumeurs évoquaient d’ailleurs un rebranding plus large dès cette rentrée : RMC Découverte aurait pu devenir RMC Docs et RMC Story adopter le nom RMC Life. Mais le rachat de Chérie 25 semble avoir modifié ces plans à la dernière minute.

