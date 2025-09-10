Free Mobile commercialisera les nouveaux iPhone 17, 17 Pro, et Air dès ce vendredi avec un passage facilité à l’eSIM pour ses nouveaux et anciens abonnés

Free ouvrira les précommandes des nouveaux iPhone (17, Air, 17 Pro et 17 Pro Max) vendredi 12 septembre 2025. L’opérateur met l’accent sur un parcours eSIM simplifié pour tous, et rappelle la possibilité d’acquérir les appareils via Free Flex avec paiement étalé, sans frais cachés.

Précommandes chez Free dès le 12 septembre à 14h comme partout ailleurs en France. L’opérateur confirme la distribution de toute la gamme 2025 d’Apple : iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les modalités tarifaires et logistiques complètes seront précisées par Free dans ses canaux habituels.

Comme pour les précédentes générations, Free Flex permettra d’obtenir le nouvel iPhone avec un paiement mensuel étalé, sans frais cachés. Les abonnés pourront ainsi changer de smartphone plus facilement tout en maîtrisant leur budget.

Free annonce deux parcours pour les nouveaux abonnés qui commandent un iPhone 2025 :

Pré-installation de l’eSIM directement sur l’iPhone : activation simplifiée à la réception du smartphone.

Activation classique par QR Code depuis l’Espace Abonné.

Pour les abonnés Free Mobile existants, le transfert de SIM est instantané :

Migration en quelques secondes de la SIM (physique ou eSIM) depuis l’ancien iPhone vers l’eSIM du nouveau,

Sans passer par l’Espace Abonné et sans scanner de QR Code.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox