Free fait le point sur la couverture de ses réseaux fixe et mobile, un nouveau cap de franchi sur la fibre

La 5G de Free Mobile est disponible pour près de 95 % de la population, dont plus de la moitié via la bande 3,5 GHz. Côté fibre, l’opérateur progresse fortement.

À l’occasion de la publication de ses résultats pour le 2e trimestre 2025, Free a communiqué une mise à jour de la couverture de ses réseaux en France métropolitaine.Au 30 juin 2025, la couverture 4G atteignait 99,7 % de la population, un chiffre identique à celui constaté à la fin mars. Concernant la 5G, Free maintient une couverture de près de 95 % de la population, un niveau stable par rapport au 1er trimestre mais toujours devant la concurrence, SFR couvre par exemple 85% de la population en 5G. La proportion couverte en 3,5 GHz, la fréquence la plus performante et permettant la 5G Stand Alone (5G+), reste également à 56 % chez Free Mobile, soit le même taux que trois mois plus tôt.

La fibre gagne encore du terrain

Sur le volet fixe, la fibre Free continue de progresser. L’opérateur annonce 39,4 millions de foyers éligibles au 30 juin 2025, contre 38,8 millions au 31 mars, soit une hausse de 600 000 logements supplémentaires en trois mois.

