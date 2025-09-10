Ligue 1+ prévoit d’augmenter son prix progressivement

Après un lancement à prix attractif, la chaîne Ligue 1+ prévoit déjà d’augmenter progressivement le coût de son abonnement, avec l’ambition d’atteindre 2 à 2,5 millions d’abonnés et de générer jusqu’à 350 millions d’euros de revenus pour les clubs.

Lancée il y a un mois par la LFP, la chaîne Ligue 1+ a séduit dès ses débuts avec une offre tarifaire attractive (14,99 € par mois sans engagement). Un positionnement qui a permis d’attirer plus de 600 000 abonnés dès le premier week-end de championnat, selon Nicolas de Tavernost, président de LFP Media. Mais ce prix plancher n’est pas destiné à durer.

C’est le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, qui l’a confirmé dans l’After Foot sur RMC : « Il y a un plan économique qui espère qu’on arrive à 2 ou 2,5 millions d’abonnés et que le prix remonte petit à petit vers 19 euros. » L’objectif, à l’horizon de la troisième saison, serait de générer entre 300 et 350 millions d’euros de revenus pour les clubs.

Si cette hausse des prix est programmée, son succès dépendra directement du nombre d’abonnés. Ligue 1+ diffuse actuellement huit des neuf matchs de chaque journée de championnat, et récupérera l’intégralité des droits dès la saison prochaine. Reste une inconnue : la capacité à fidéliser et élargir son public.

« Ce qu’il s’est passé, c’est qu’on était avec Canal et personne ne savait vraiment qui prenait l’abonnement Canal pour la Ligue 1, rappelle Oughourlian. On estimait entre deux et trois millions d’abonnés. Canal nous a ensuite montré qu’ils pouvaient très bien vivre sans la L1. »

En clair, si le prix de Ligue 1+ doit augmenter progressivement, rien ne garantit que la base d’abonnés suivra au rythme espéré par la LFP.

