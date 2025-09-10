Quand TF1 s’inspire d’une pratique critiquée, Free a beaucoup de projets sur le feu… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Grosse surprise pour la mini 4K mais Oqee pourrait-il aussi arriver sur Freebox Révolution ?

Free n’oublie pas son premier player compatible 4K lancé en mars 2015. Alors que la Freebox mini 4K n’est plus commercialisée depuis plusieurs années maintenant, avec même une volonté de l’opérateur de faire migrer ses abonnés vers une offre plus récente, le player vieux de 10 ans va accueillir une nouveauté inattendue. En effet, un développeur Freebox annonce aujourd’hui sur le bugtracker de l’opérateur le lancement d’un programme de test pour l’application Oqee, l’interface TV de Free, sur le Player Mini 4K. Une vraie surprise pour la petite Freebox, qui laisse certains penser qu’Oqee pourrait finir par trouver sa place aussi sur la Freebox Révolution… Mais ça ne serait pas forcément au goût de tout le monde.

Réutiliser ses vieilles box, la nouvelle marotte des opérateurs ?

A l’heure du WiFi 6 et du WiFi 7, Bouygues Telecom lance une opération “destockage Wi-Fi 5” sur son site internet avec une offre fibre triple play (Internet + TV + téléphonie) à 19,99 €/mois pendant 12 mois, engagement d’un an, et jusqu’à 148 € remboursés. Dans le détail, l’opérateur propose son ancienne box fibre Wi-Fi 5 jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi avec un décodeur TV 4K incluant plus de 180 chaînes et l’appli B.tv. Les appels sont illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Et cela peut faire penser au fait que la Freebox Révolution, malgré son âge reste commercialisée. Après tout, si la durée de vie le permet…

Un possible rachat, le player, une Freebox… ça en fait des projets !

Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, recentre le débat. Il affirme ainsi que la véritable priorité de Free restait l’innovation, et notamment le développement de la prochaine génération de Freebox. Cependant, cette génération semble encore assez lointaine, d’autant qu’un projet reste en suspens : le nouveau player prévu par Free depuis le lancement de l’Ultra ! Forcément, les abonnés Freebox restent donc assez prudents dans leurs attentes, et un peu taquins. D’autant que la dernière Freebox Ultra ne convainc pas tous les Freenautes, notamment par son positionnement haut de gamme.

Quel est le meilleur : Oqee sur votre TV directement, ou sur un boîtier à côté ?

Hisense intègre Oqee by Free à ses téléviseurs équipés de l’OS VIDAA 6 et plus, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux contenus sans passer par un décodeur, pour une expérience simplifiée et plus économe en énergie. Une nouvelle saluée par la plupart des utilisateurs des téléviseurs compatible, bien que certains manquent de bol et ne puissent pas y accéder avec un téléviseur plus ancien. D’autres, pour leur part, préfère disposer d’un boîtier à côté, avec de bons arguments à l’appui. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Quand TF1+ s’inspire d’une pratique bien critiquée du jeu vidéo

Pour cette rentrée, TF1+ inaugure une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien transformer la manière dont ses abonnés consomment séries, films et programmes. Lancée en janvier 2024, la plateforme ambitionne de s’imposer comme référence du streaming gratuit, avec un modèle principalement financé par la publicité. Les micro-paiements arrivent désormais sur TF1+. Le principe : payer à l’unité pour améliorer son expérience de visionnage. Et ce n’est pas sans rappeler à certains les pratiques de beaucoup d’éditeurs de jeux vidéo… Qui sont régulièrement critiqués pour cela d’ailleurs.

