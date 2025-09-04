Hisense annonce l’arrivée d’OQEE by Free sur ses téléviseurs

Hisense intègre Oqee by Free à ses téléviseurs équipés de l’OS VIDAA 6 et plus, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux contenus sans passer par un décodeur, pour une expérience simplifiée et plus économe en énergie.

Les box TV des opérateurs semblent peu à peu céder la place aux applications directement intégrées dans les téléviseurs. Après l’arrivée d’Orange chez LG il y a quelques jours, c’est au tour de Hisense de franchir une nouvelle étape avec Free.

Olivier Dutrieux, directeur service et qualité chez Hisense France, a officialisé la nouvelle sur LinkedIn : Oqee TV est désormais intégrée aux téléviseurs de la marque équipés de l’OS maison VIDAA, à partir de la version 6. Concrètement, plus besoin de brancher un décodeur Freebox pour accéder aux contenus : tout se fait directement depuis l’écran.

Selon Hisense, cette évolution apporte deux avantages majeurs : la simplicité d’utilisation et une meilleure sobriété énergétique. En supprimant l’usage d’un équipement additionnel, les foyers réduisent à la fois leur consommation d’énergie et leur empreinte environnementale, tout en profitant d’une expérience TV complète.

Lancée en 2022, la version 6 de VIDAA équipe déjà de nombreux modèles de téléviseurs. L’annonce concerne donc une large base d’utilisateurs, qui peuvent dès maintenant profiter de l’application Oqee sans passer par un boîtier externe. Et de son côté, Free continue d’étendre la disponibilité de son application, après des accords signés avec LG, Samsung, Android TV, Apple TV…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox