Netflix lance une nouvelle fonctionnalité inspirée de Twitch

Netflix enrichit sa fonction de signets sur mobile : les abonnés peuvent désormais créer et partager de courts extraits vidéo, une nouveauté qui tombe à pic avec le retour de la série Mercredi.

L’an dernier, Netflix avait introduit sur son application iOS une fonction de signets permettant de sauvegarder une scène pour la revoir plus tard. Cette option évolue désormais : les utilisateurs des applications mobiles peuvent créer de véritables extraits vidéo qu’ils ont ensuite la possibilité de partager. Une idée qui ressemble aux “clips” de Twitch, permettant de partager des instants d’un stream à tout le monde.

Jusqu’ici, l’outil ne faisait que marquer le début d’une scène, qui se poursuivait automatiquement jusqu’à la fin du programme. La mise à jour apporte un contrôle plus précis : on peut désormais définir à la fois le début et la fin de l’extrait, pour une durée comprise entre 15 secondes et 2 minutes.

Concrètement, il suffit de cliquer sur le bouton « Extraire » situé sous la barre de lecture. L’utilisateur ajuste ensuite la portion de vidéo souhaitée avant de l’envoyer par iMessage ou WhatsApp, ou encore de la publier sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. À noter qu’un compte Netflix est nécessaire pour visionner les clips partagés.

Cette nouveauté tombe à point nommé, au moment où sort la deuxième partie de la saison 2 de Mercredi. Elle pourrait encourager la diffusion massive d’extraits sur les plateformes sociales et faciliter la recommandation de programmes entre amis. Pour rappel, Netflix est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et disponible en option sur les Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox