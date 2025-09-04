France TV lance une nouvelle chaîne éphémère UHD avec HDR natif sur la TNT

Ici Auvergne-Rhône-Alpes UHD prendre place sur la TNT à l’occasion de la Biennale de la danse à Lyon.

À l’occasion du grand défilé de la Biennale de la danse, France Télévisions met en place une chaîne éphémère baptisée « ici Auvergne-Rhône-Alpes UHD ». Diffusée du 6 au 9 septembre sur le canal 53 de la TNT (chaîne de test), elle proposera un dispositif exceptionnel en Ultra Haute Définition avec HDR natif.

Le temps fort aura lieu le dimanche 7 septembre à partir de 16h, avec la retransmission en direct du défilé dans les rues de Lyon. En dehors de cette diffusion, la chaîne proposera des images issues des précédentes éditions, diffusées en upscaling.

“En dehors des directs sont proposés les rediffusions de la veille et des programmes de stock. Il s’agit de programmes HD mis à l’échelle UHD (Upscale = conversion logicielle)”, explique un communiqué.

Pour la partie HDR, deux standards du marché ont été choisis, le Dolby Vision et HDR10+, “la norme devient accessible à chacun quelque soit la marque de son téléviseur”. Ce jeudi 4 septembre, est prévue l’ouverture d’antenne avec une boucle (teaser); le 6 septembre marquera le début des programmes de stock lesquels laisseront place le lendemain au tant attendu direct vers 16h (environ 2h30)Des programmes de stock et une rediffusion du direct seront diffusées le lundi 8 et mardi 9 septembre. La chaine ici Auvergne-Rhône-Alpes UHD sera disponible également satellite, canal 444 sur le bouquet Fransat, NordNet, OrneTHD, et Vialis à chaque fois sur le canal 53.

Dans le cas de la biennale, France TV a fait le choix d’une augmentation de la définition spatiale : “on multiplie par quatre le nombre de pixels d’une image (de 2 à 8 millions), donc une image avec beaucoup plus de détails”. La fréquence d’image n’est pas en reste, “on passe de 25 à 50 images par seconde, les mouvements sont plus fluides et on réduit le flou de bougé”. Enfin, la norme HDR apporte une “plus grande dynamique des niveaux de gris et changement d’espace colorimétrique, donc de meilleurs contrastes et des couleurs plus fidèlement reproduites (1 milliard de teintes au lieu de 15 millions).”

